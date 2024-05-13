«Их убил киевский режим»: сколько на самом деле погибших в доме в Белгороде

Фото: Dmytro Smolienko/Keystone Press Agency/Global Look Press

Вооруженные силы Украины

Спасатели завершают разбор завалов на месте попадания ракеты в жилой дом в Белгороде, стали известны итоги операции. Сколько погибших и пострадавших в результате ракетного удара ВСУ, грозит ли дому обрушение?

Как идет спасательная операция в Белгороде

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что основная часть разбора завалов жилого дома на улице Щорса завершена. Эксперты сейчас работают на месте, изучая техническое состояние поврежденного жилого дома. На текущий момент решение о том, будут ли его восстанавливать, еще не принято.

«Предварительно, будет [13 мая] к обеду, в настоящее время проводим инструментальное обследование в тех квартирах и тех местах, где идет сопряжение с деформационным швом», — заявила министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина.

Гладков выразил благодарность людям, которые помогали спасать людей: очевидцам, которые первыми бросились на помощь, не думая о рисках для собственной жизни; членам самообороны Белгорода, которые проводили эвакуацию; спасателям, которые не прекращали разбор завалов днем и ночью; а также волонтерам, организовывавшим питание и быт для участников спасательной операции.

Сколько погибших, пострадавших при ракетном ударе по Белгороду

Утром 13 мая пресс-служба МЧС сообщила, что в ходе разбора завалов удалось спасти 17 человек. Из-под обломков были извлечены тела 15 человек. Как пишет Telegram-канал SHOT, среди них трое несовершеннолетних: восьмилетняя девочка Аврора, которая погибла вместе со своей семьей, 11-летний Кирилл, а также 17-летняя студентка местного медколледжа Екатерина.

Фото: president.gov.ua «Ольха» (РСЗО)

Эту информацию подтвердил Гладков. Он добавил, что ВСУ 12 мая убили в ходе обстрелов Белгородской области еще трех мирных жителей. Еще одна женщина, которая получила ранения 11 мая, скончалась в больнице. Списки погибших при обстреле пока не публикуются, продолжается опознание тел, некоторые жители разрушенного подъезда числятся пропавшими без вести.

«19 человек — это те потери, которые мы вместе с вами понесли за вчерашний день среди мирных жителей, невиновных жителей, которых убил киевский режим», — объявил губернатор.

По официальным данным, ранения получили 27 человек, из них 10 была оказана амбулаторная помощь, их отпустили домой. Гладков сообщил, что шесть человек сейчас готовятся к отправке в федеральные клиники, в том числе и полуторамесячный ребенок вместе с мамой. Также среди пострадавших 16-летний подросток. У младенца диагностированы тяжелые ожоги лица и шеи, а у подростка — барическая и черепно-мозговая травмы.

Как ВСУ атаковали Белгород во время спасательной операции

Секция жилого дома на улице Щорса была разрушена днем 12 мая в результате попадания в здание обломка украинской ракеты «Точка-У». Кроме того, применялись реактивные снаряды систем залпового огня «Ольха» и RM-70 «Вампир». Об этом сообщили в Минобороны России.

ВСУ неоднократно атаковали Белгородскую область во время проведения спасательных работ на улице Щорса. Так, в результате прямого попадания был полностью разрушен жилой дом в селе Черемошном Белгородского района. Во время обстрелов спасатели вынуждены были прерывать работы.

По данным Telegram-канала Mash, спасателям по крайней мере пять раз приходилось приостанавливать работы в доме на Щорса из-за обстрелов города.

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