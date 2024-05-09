Удары по Анапе, Белгороду и Донецку: как ВСУ атакуют Россию 9 мая

Фото: Дмитрий Ягодкин/ТАСС

В ночь на 9 мая беспилотники ВСУ атаковали несколько приграничных регионов России. Какие районы попали под удар, сколько пострадавших, какой ущерб?

Сколько пострадавших в результате атаки на Белгород

Оперштаб Белгорода три раза за ночь объявлял воздушную тревогу. Утром власти города сообщили, что отмечены попадания в 19 многоквартирных домов, повреждено более 30 автомобилей.

Очевидцы сообщили Telegram-каналу SHOT, что в результате ночной атаки в двух районах города вспыхнули пожары: загорелись пораженные автомобили и местный гаражный кооператив.

Губернатор Вячеслав Гладков с утра сообщил, что погибших в результате нападения не было, пострадали 8 человек, в том числе ребенок. Telegram-канал Baza пишет, что двоих мужчин увезли в больницу с травмами головы, они находились рядом с домом на улице Губкина. Ранение стопы, по данным Baza, получила 11-летняя девочка, которая во время обстрела находилась в своей квартире в доме на Славянской улице. Ее мама также получила ранение. Еще трое пострадавших были перевязаны на месте и отказались от госпитализации.

В Белгородском районе удар БПЛА пришелся по поселку Дубовое, повреждены 4 частных дома.

Утром угрозу БПЛА объявили в Вознесеновке Белгородской области. Около 09:30 Telegram-канал «Треугольник ЛНР» сообщил, что около Белгорода сбит беспилотник.

Фото: Антон Вергун/РИА Новости

Что стало целью ВСУ на Кубани, есть ли жертвы

Ночью ВСУ атаковали нефтебазу в селе Юровка в Краснодарском крае, недалеко от Анапы. Очевидцы рассказали SHOT, что услышали гул мотора в небе около двух часов ночи, затем раздались взрывы.

По данным оперативного штаба, в атаке участвовали не менее шести беспилотников. Они были подавлены средствами РЭБ, однако некоторые упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар — были повреждены несколько резервуаров, сообщает кубанский оперштаб. По данным SHOT, на место прибыл мэр Анапы Василий Швец, который лично курировал ликвидацию ЧС. В 07:40 МЧС сообщило о локализации пожара.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Как атаковали Донецк на 9 мая

Власти ДНР сообщили о мощной атаке на Донецк и другие города республики с жертвами и пострадавшими.

В Петровском районе Донецка беспилотник атаковал АЗС «Гамалия», ранение получила женщина.

В Макеевке в результате обстрела Кировского района погиб мужчина на улице Карла Маркса. Один частный жилой дом был полностью разрушен, другие получили повреждения. Также повреждены дома на улице Энгельса.

Где еще атаковали беспилотники ВСУ

Почти всю ночь воздушная тревога действовала в Воронежской и Курской областях. Ее отменили только около семи часов утра, однако атаки возобновились.

Воронежский губернатор Александр Гусев сообщил об угрозе атаки БПЛА и воздушной тревоги за несколько минут до начала парада Победы в Москве. Кроме того, в 10 утра «Треугольник ЛНР» сообщил, что над приграничным поселком Теткино в Курской области кружит БПЛА.

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