«Девочка в первом классе была»: под завалами дома в Белгороде погибла семья SHOT: семья из четырех человек погибла при обрушении дома в Белгороде

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Под завалами дома в Белгороде погибла семья из четырех человек, включая девочку-первоклассницу, рассказала SHOT волонтер, принимающая участие в ликвидации последствий обстрела ВСУ 12 мая. В настоящий момент известно о 15 погибших и более 30 пострадавших, существует риск дальнейшего обрушения дома.

Как уточнила волонтер, под завалами обнаружили тела матери девочки, бабушки и дедушки. Дочь вместе с матерью отдыхали на юге и совсем недавно приехали к родственникам в Белгород, с которыми давно не виделись. Почти сразу дом атаковали, добавила девушка.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о завершении разбора завалов в многоэтажном доме, где произошло обрушение всего подъезда после удара ВСУ. Сотрудникам ведомства удалось спасти 17 человек.

Минобороны России 12 мая сообщило, что ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 по московскому времени. По данным ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов ранее заявил, что реакция Соединенных Штатов, а точнее ее отсутствие, на обстрелы Белгорода Украиной показывает желание Белого дома снять ответственность с киевских властей за преступления.