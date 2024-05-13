SHOT: над Белгородом раздалось семь взрывов на фоне ракетной опасности

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Telegram-канал SHOT сообщил, что серия взрывов раздалась над Белгородом на фоне сирены ракетной опасности. Минобороны РФ информацию не комментировало.

Как отметил канал, было слышно семь взрывов над городом. По данным SHOT, громкие звуки раздаются и над Шебекино Белгородской области. Канал подчеркнул, что официальных сведений о разрушениях и пострадавших нет.

Ранее глава Белгородской области Вячеслав Гладков объявил о запуске сирены ракетной опасности. Сигнал тревоги раздался в Белгороде и Белгородском районе. Губернатор призвал местное население спрятаться в помещениях без окон или спуститься в укрытия.

До этого стало известно, что спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде 12 тел погибших после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Среди жертв оказались двое детей, уточнили в Главном управлении МЧС России.

Кроме того, исполняющий обязанности главы Минстроя РФ Ирек Файзуллин объяснил, что сейчас сложно сказать о том, будет ли восстановлен дом после попадания ракеты Вооруженных сил Украины. По его словам, все дело в том, что снаряд попал в центральную часть здания, поэтому основные конструкции могут в дальнейшем не выдержать.