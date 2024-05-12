Увеличилось число жертв обрушения дома в Белгороде после удара ВСУ МЧС: число жертв при обрушении дома в Белгороде после удара ВСУ возросло до 12

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде 12 тел погибших после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины, передает пресс-служба МЧС РФ. Среди жертв оказались двое детей, уточнили в ведомстве.

МЧС России: найден еще один погибший. Всего 12 тел погибших уже извлечены из-под завалов в Белгороде, — говорится в сообщении.

Ранее жительница Белгорода по имени Елена рассказала, что после обрушения подъезда дома в городе на связь перестал выходить психолог Юлия Сульженко, которая работала в местной школе № 49. Женщина связалась с руководством учебного учреждения, но там ничего не знали о том, где находится пропавшая.

До этого появились сообщения об угрозе возгорания в жилом доме после обрушения подъезда с первого по 10-й этаж. Отмечалось, что под завалами обнаружилось очаговое тление, спасатели сразу же приступили к проливке обломков.

Кроме того, исполняющий обязанности главы Минстроя РФ Ирек Файзуллин уточнил, что сейчас сложно сказать о том, будет ли восстановлен дом после попадания ракеты Вооруженных сил Украины. По его словам, все дело в том, что снаряд попал в центральную часть здания, поэтому основные конструкции могут в дальнейшем не выдержать.