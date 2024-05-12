В обрушенном белгородском доме появилась новая угроза ТАСС: в обрушенной многоэтажке в Белгороде появилась угроза пожара

Фото: t.me/mchs_official*

В многоквартирном доме в Белгороде, который частично обрушился после удара Вооруженных сил Украины, появилась угроза возгорания, заявили ТАСС в оперативных службах города. По их информации, под завалами обнаружилось очаговое тление.

Под завалами возникло очаговое тление, ведется тушение, — уточнили источники.

Минобороны России 12 мая сообщило, что ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 по московскому времени. По данным ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и «Вампир». В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».

Местная жительница ранее рассказала, что перед обрушением многоквартирного дома в городе громко работала сирена ракетной опасности. Женщина призналась, что ее затрясло от произошедшего. Она также предположила, что в результате происшествия будет много жертв. Однако губернатор Вячеслав Гладков сообщил, что сведений о погибших пока нет.

Глава региона также рассказал, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгородский район повреждения получили десять частных домов и две многоэтажки. По его словам, также пострадала линия электропередачи. Кроме того, продолжил глава региона, разрушения зафиксировали в 62 квартирах трех домов.