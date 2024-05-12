Стало известно о новых разрушениях под Белгородом после атаки ВСУ Гладков: десять частных домов повреждены после атаки ВСУ на Белгородскую область

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В результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгородский район повреждения получили десять частных домов и две многоэтажки, сообщил в Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, также пострадала линия электропередачи.

В Белгородском районе в поселке Дубовое пострадало семь частных жилых домовладений, один многоквартирный дом, одна надворная постройка, два коммерческих объекта, линия электропередачи и семь автомобилей, в селе Таврово — три частных домовладения, три автомобиля, один коммерческий объект, в селе Стрелецкое — один многоквартирный дом, в поселке Новосадовый — один автомобиль, — отметил губернатор.

Кроме того, продолжил глава региона, разрушения зафиксировали в 62 квартирах трех домов. Информация о последствиях пока уточняется, добавил Гладков.

Ранее губернатор рассказал, что на месте обрушения многоквартирного дома в Белгороде, попавшего под обстрел ВСУ, продолжают работать бригады МЧС. По его информации, пока не было обнаружено ни одного погибшего, среди пострадавших числятся 19 человек.

Очевидец обрушения дома в Белгороде признался, что среди жителей происходит настоящая паника. По словам мужчины, он до сих пор не может найти родственника, который жил в многоэтажке. Вместе с тем он похвалил добровольцев, которые приходят на место трагедии для помощи пострадавшим.