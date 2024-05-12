«Настоящая паника»: очевидец раскрыл детали с места трагедии в Белгороде Житель Белгорода не может найти родственника после обрушения подъезда дома

Фото: РИА Новости

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

Очевидец обрушения подъезда дома в Белгороде в беседе с NEWS.ru признался, что среди жителей происходит настоящая паника. По словам собеседника, он до сих пор не может найти родственника, который жил в многоэтажке. Вместе с тем он похвалил добровольцев, которые приходят на место трагедии для помощи пострадавшим.

Происходит настоящая паника, все боятся. Сейчас люди эвакуируются, кто-то сам уезжает к знакомым своим, кому-то помогают. Молодцы ребята-добровольцы, жители нашего города, которые пришли помочь здесь, на месте трагедии. У моей сестры в этом доме живет бывший муж, отец их ребенка. Мы все это время не можем его найти, никакой информации нет пока, — рассказал очевидец.

Ранее стало известно, что спасателям удалось вызволить из-под завалов 16 белгородцев. Речь идет о жителях многоквартирного дома, который ранее обрушился в результате атаки ВСУ. В ведомстве добавили, что сотрудники МЧС проводят «минуту тишины». Так они слышат пострадавших граждан.

В МЧС также подтвердили повторное обрушение дома. По информации министерства, в результате происшествия пострадали три спасателя.