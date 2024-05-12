Стали известны имена людей, пропавших при обрушении дома в Белгороде В белгородской школе не могут связаться с пропавшим без вести психологом

Фото: РИА Новости

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ

После обрушения подъезда дома в Белгороде на связь перестал выходить психолог Юлия Сульженко, которая работала в местной школе № 49, рассказала NEWS.ru жительница города Елена. Она добавила, что связалась с руководством учебного учреждения, но там ничего не знают о том, где находится пропавшая.

Юлия Александровна работает в нашей школе № 49 психологом. Долгое время занималась с моим ребенком, за что я очень благодарна ей. Профессионал своего дела и просто хороший человек. Всегда искренне любила детей и старалась помочь. Мне в школе сказали, что ее до сих пор ищут, она не выходит на связь. Надеемся и молимся, что с ней все в порядке и спасатели ее найдут. Работы до сих пор ведутся, многие помогают в качестве добровольцев разбирать завалы, — сказала она.

Telegram-канал Mash сообщил, что без вести также пропала 42-летняя Наталья Ермолова, работавшая неврологом в больницы № 2. По данным канала, она жила на восьмом этаже, последний раз она выходила на связь еще накануне вечером, 11 мая, а сегодня у нее был выходной.

Еще об одной пропавшей сообщил телеканал РЕН ТВ. Согласно его информации, после ЧП начались поиски несовершеннолетней девочки, которая вместе с семьей только на днях вернулась в город после отпуска в Геленджике.

Ранее в МЧС сообщили об увеличении количества жертв частичного обрушения дома в Белгороде до шести человек. Работы на месте ЧП идут непрерывно, кроме пауз на «минуту тишины», они делаются для того, чтобы услышать выживших.