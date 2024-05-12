Число жертв обрушения дома в Белгороде увеличилось МЧС: спасатели извлекли из-под завалов дома в Белгороде шестого погибшего

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Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Спасатели нашли тело еще одного погибшего под завалами обрушившегося из-за удара ВСУ дома в Белгороде, сообщает МЧС РФ. Таким образом, число жертв атаки достигло шести человек.

Шестой погибший извлечен из-под завалов в Белгороде, — уточнили в МЧС.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о повторном обрушении части жилого дома в Белгороде, в результате которого пострадали трое спасателей, разбиравших завалы. Известно, что сотрудники экстренных служб в ходе работ устраивают «минуту тишины», чтобы услышать пострадавших.

Также в МЧС РФ рассказали, что три спасателя получили травмы разной степени тяжести. Сотрудников ведомства ранило при повторном обрушении части жилого дома в Белгороде.

Оперативные службы города предупредили, что в обрушенном доме появилась угроза возгорания. По их информации, под завалами обнаружилось очаговое тление.

Глава региона Вячеслав Гладков сообщил, что в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгородский район повреждения получили десять частных домов и две многоэтажки. По его словам, также пострадала линия электропередачи. Кроме того, продолжил губернатор, разрушения зафиксировали в 62 квартирах трех домов.

После удара ВСУ на Белгород и область заместитель официального представителя генерального секретаря ООН Фархан Хак заявил, что всемирная организация осуждает любые атаки на гражданскую инфраструктуру.