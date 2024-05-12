ООН отреагировала на удар Украины по Белгороду ООН выступила против атак на гражданских после обстрела Белгорода

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Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Организация Объединенных Наций осуждает любые атаки на гражданскую инфраструктуру, сообщил заместитель официального представителя генерального секретаря всемирной организации Фархан Хак. Его заявление прозвучало на фоне обстрела Белгорода со стороны Вооруженных сил Украины в это воскресенье, 12 мая, передает ТАСС.

Мы против любых атак на гражданскую инфраструктуру, — заявил Хак.

В результате массированного обстрела Белгорода со стороны украинской армии один из снарядов прилетел по жилому многоэтажному дому. От взрыва обрушился весь подъезд. Было возбуждено уголовное дело о теракте.

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила, что на месте обрушения части жилого дома в Белгороде было найдено тело еще одного погибшего. В общей сложности число жертв удара ВСУ по многоэтажному зданию достигло пяти человек.

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что глава государства выслушал доклады и. о. главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова по обстрелу жилого дома в Белгороде. Он дал все необходимые поручения.

До этого СМИ сообщали, что после частичного обрушения в многоквартирном доме в Белгороде появилась угроза возгорания. Под завалами обнаружилось очаговое тление.