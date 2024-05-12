Путин выслушал доклады Куренкова и Гладкова по теракту в Белгороде

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Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Президент России Владимир Путин выслушал доклады и. о. главы МЧС Александра Куренкова и губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова в связи с обстрелом со стороны ВСУ жилого дома в Белгороде, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. По словам представителя Кремля, которые приводит ТАСС, Путин дал все необходимые поручения.

Путин выслушал доклады и. о. министра по чрезвычайным ситуациям Куренкова и губернатора Белгородской области Гладкова о ситуации вокруг разрушенного подъезда жилого дома в Белгороде в результате варварской ракетной атаки киевского режима, — сказал Песков.

По данным Минобороны РФ, 12 мая ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 мск. По информации ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», реактивных систем залпового огня «Ольха» и Vampire. В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У», уточнили в МО.

Ранее Гладков сообщил, что из-под завалов рухнувшего дома достали тела двух погибших жителей. По его словам, личности погибших устанавливаются. На месте трагедии работают сотрудники Следственного комитета.

До этого исполняющий обязанности главы Минстроя России Ирек Файзуллин заявил, что в настоящий момент сложно говорить о судьбе дома в Белгороде, где произошло обрушение подъезда. Он обратил внимание, что пострадал не крайний, а средний подъезд, что создает техническую проблему.