Дмитрий Винокуров

МЧС сообщило свежие данные о погибших в Белгороде при ударе ракеты ВСУ До пяти человек возросло количество погибших при обрушении дома в Белгороде

12 мая 2024 в 18:45

Фото: РИА Новости

На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ