На месте обрушения подъезда в жилом доме в Белгороде в результате обстрела ВСУ
На месте обрушения части жилого дома в Белгороде, в который попала ракета ВСУ, нашли тело еще одного погибшего, сообщается в Telegram-канале пресс-службы МЧС России. Таким образом количество жертв удара по многоэтажному зданию достигло пяти человек.
Найден еще один погибший. Всего из-под завалов в Белгороде извлечены тела пятерых человек, — указано в сообщении.
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Елизавета Денисова/ТАСС
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Елизавета Денисова/ТАСС
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Елизавета Денисова/ТАСС
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Елизавета Денисова/ТАСС
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Елизавета Денисова/ТАСС
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Елизавета Денисова/ТАСС
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Елизавета Денисова/ТАСС
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Елизавета Денисова/ТАСС
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Елизавета Денисова/ТАСС
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Елизавета Денисова/ТАСС
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Елизавета Денисова/ТАСС
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Елизавета Денисова/ТАСС
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: РИА Новости
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: РИА Новости
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: РИА Новости
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: РИА Новости
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Елизавета Демидова/ТАСС
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Елизавета Демидова/ТАСС
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: РИА Новости
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: РИА Новости
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Елизавета Демидова/ТАСС
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Елизавета Демидова/ТАСС
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Фото: Стрингер/NEWS.ru
Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде
Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о повторном обрушении части жилого дома в Белгороде, в результате которого пострадали трое спасателей, разбиравших завалы. Известно, что сотрудники экстренных служб в ходе работ устраивают «минуту тишины», чтобы услышать пострадавших.
До этого стало известно о спасении 16 человек, оказавшихся под обломками многоквартирного дома. Работы будут вестись и после наступления темноты.
По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в здании полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж. Он заявил, что ЧП произошло после прямого попадания украинской ракеты в нижнюю часть дома.