На месте обрушения части жилого дома в Белгороде, в который попала ракета ВСУ, нашли тело еще одного погибшего, сообщается в Telegram-канале пресс-службы МЧС России. Таким образом количество жертв удара по многоэтажному зданию достигло пяти человек.

Найден еще один погибший. Всего из-под завалов в Белгороде извлечены тела пятерых человек, — указано в сообщении.

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Фото: Елизавета Денисова/ТАСС

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Фото: Елизавета Денисова/ТАСС

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Фото: Елизавета Денисова/ТАСС

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Фото: Елизавета Денисова/ТАСС

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Фото: Елизавета Денисова/ТАСС

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Фото: Елизавета Денисова/ТАСС

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Фото: РИА Новости

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Фото: РИА Новости

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Фото: Елизавета Демидова/ТАСС

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Фото: РИА Новости

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Фото: Елизавета Демидова/ТАСС

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Фото: Стрингер/NEWS.ru

Обрушение подъезда жилого дома в Белгороде

Ранее пресс-служба МЧС России сообщила о повторном обрушении части жилого дома в Белгороде, в результате которого пострадали трое спасателей, разбиравших завалы. Известно, что сотрудники экстренных служб в ходе работ устраивают «минуту тишины», чтобы услышать пострадавших.

До этого стало известно о спасении 16 человек, оказавшихся под обломками многоквартирного дома. Работы будут вестись и после наступления темноты.

По словам губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, в здании полностью обрушился подъезд с первого по десятый этаж. Он заявил, что ЧП произошло после прямого попадания украинской ракеты в нижнюю часть дома.