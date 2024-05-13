Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде Гладков: сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Сирена ракетной опасности запущена в Белгороде и Белгородском районе, написал в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков. Он призвал граждан укрыться в помещениях без окон.

В Белгороде и Белгородском районе запущена сирена ракетной опасности. Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место, — сообщил Гладков.

При этом корреспондент ТАСС заявил, что в Белгороде прозвучало несколько взрывы. Громкие звуки были слышны на фоне ракетной опасности.

Минобороны России 12 мая сообщило, что ВСУ атаковали жилой квартал Белгорода около 11:40 по московскому времени. По данным ведомства, массированный обстрел велся с применением тактического ракетного комплекса «Точка-У», РСЗО «Ольха» и «Вампир». В многоэтажку попал фрагмент снаряда, выпущенного «Точкой-У».

Кроме того, МЧС информировало, что произошло повторное обрушение жилого дома, пострадавшего от обстрела. Никто из сотрудников ведомства при этом не пострадал. В ведомстве подтвердили, что из-под завалов удалось спасти 12 человек, в том числе двоих детей.