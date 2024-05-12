«Киевские негодяи»: в России пообещали ответить на обстрел Белгорода Кастюкевич: РФ обязательно ответит на удар по Белгороду «киевскими негодяями»

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Украина ответит за обстрелы мирного населения Белгорода, заявил в своем Telegram-канале сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. По его словам, удары по городу продемонстрировали типичный «почерк киевских негодяев».

При разборе завалов, снова была объявлена ракетная опасность. И опять это почерк киевских негодяев — прицеливаются и бьют по мирным жителям. В общем, ответят они за эти действия, — говорится в сообщении.

Кастюкевич отметил тенденцию, согласно которой, чем хуже у Киева ситуация на фронте, тем более яростно он обстреливает мирное население и гражданские объекты. При этом используют украинские военные для этого западное вооружение, направленное для якобы «военных действий», обратил внимание он.

На самом же деле, европейские и американские граждане своими налогами оплачивают убийство наших мирных граждан. Если «там» думают, что это сойдет им с рук, то сильно ошибаются. У каждой правды свое время, — констатировал сенатор.

Ранее пресс-служба МЧС России предупредила, что спасатели извлекли из-под завалов жилого дома в Белгороде 12 тел погибших после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Среди жертв оказались двое детей, уточнили в ведомстве.