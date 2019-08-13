https://static.news.ru/photo/2523262a-bdd7-11e9-8ab7-fa163e074e61_660.jpg Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

Пожар на борту трёхпалубного теплохода «Святая Русь» возник 13 августа в затоне «Сибирский» под Нижним Новгородом.

По данным МЧС, пассажиров и членов экипажа во время инцидента на борту не было, так как судно не эксплуатируется с 2018 года.

К месту происшествия прибыли пожарные расчёты. По предварительным данным, площадь возгорания составляет 50 квадратных метров.

В сети появилось видео пожара на борту теплохода «Святая Русь».

Ранее News.ru писал, что в Иркутске у пристани «Ракета» загорелся пароход «Баргузин» с 78 пассажирами на борту. В результате происшествия никто не пострадал.