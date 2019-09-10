Пожар на складе горюче-смазочных материалов (ГСМ) в Нижегородской области локализован. Об этом сообщает региональное ГУ МЧС.
В 22:10 (мск. — News.ru) пожар локализован на площади 5000 кв. м, — говорится на
сайте ведомства.
Тушение продолжается. На объекте задействованы 128 человек и 37 единиц техники, два пожарных поезда.
Как писал News.ru, склад для хранения масла вечером 10 сентября загорелся в промзоне на территории Богородского района Нижегородской области. Изначально сообщалось, что на объекте находится около 500 тонн горюче-смазочного материала.