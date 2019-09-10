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Самолёт авиакомпании Red Wings развернулся над Чёрным морем и приземлился в Краснодаре. Он следовал рейсом из Москвы в турецкую Анталью.

Информацию об экстренной посадке лайнера Airbus A321-231 распространил отслеживающий движения воздушных судов портал Flightradar24. Как писал News.ru, ранее Boeing 787, следовавший из Москвы в Варшаву, был вынужден вернуться в аэропорт...