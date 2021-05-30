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ЧП

Силовики начали штурм квартиры стрелка в Екатеринбурге

20:06, 30 мая 2021

СОБР Росгвардии начал штурмовать квартиру, где забаррикадировался мужчина, открывший стрельбу по прохожим в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Сейчас силовики вошли в подъезд дома.

Бойцы СОБРа вошли в подъезд, где живёт бывший полицейский, устроивший стрельбу. Начался штурм, — рассказал собеседник агентства.

ЧП произошло на улице Бородина. По предварительным данным, огонь открыл пьяный бывший сотрудник МВД. По словам прохожих, он в полуголом виде кричал, что требует «запретить гомосексуализм». Сейчас нарушитель продолжает отстреливаться. В результате стрельбы пуля попала в живот маленькой девочке, также ранения получил сотрудник Росгвардии. Оба пострадавших госпитализированы, состояние ребёнка врачи оценивают как крайне тяжёлое.

Силовики оцепили дом и эвакуировали жильцов подъезда. СОБР начал штурмовать квартиру.

СМИ сообщают, что стрелок накануне отправил знакомым сообщение, в котором рассказал, что ему «надоела жизнь» и он хочет «всех перестрелять».

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