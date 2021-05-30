Силовики начали штурм квартиры стрелка в Екатеринбурге

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Очевидцы и соседи екатеринбургского стрелка сообщили, что у него могут быть проблемы с психикой. Об этом передаёт Telegram-канал «112».

Очевидцы и соседи екатеринбургского стрелка сообщили, что у него могут быть проблемы с психикой. Об этом передаёт Telegram-канал «112». По их данным, в квартире находится жена злоумышленника, его зовут Сергей,...