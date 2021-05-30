Силовики начали штурм квартиры стрелка в Екатеринбурге

СОБР Росгвардии начал штурмовать квартиру, где забаррикадировался мужчина, открывший стрельбу по прохожим в Екатеринбурге. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.
Сейчас силовики
Бойцы СОБРа вошли в подъезд, где живёт бывший полицейский, устроивший стрельбу. Начался штурм, — рассказал собеседник агентства.
ЧП произошло на улице Бородина. По предварительным данным, огонь открыл пьяный бывший сотрудник МВД. По словам прохожих, он в полуголом виде кричал, что требует «запретить гомосексуализм». Сейчас нарушитель продолжает отстреливаться. В результате стрельбы пуля попала в живот маленькой девочке, также ранения получил сотрудник Росгвардии. Оба пострадавших госпитализированы, состояние ребёнка врачи оценивают как крайне тяжёлое.
Силовики оцепили дом и эвакуировали жильцов подъезда. СОБР начал штурмовать квартиру.
СМИ сообщают, что стрелок накануне отправил знакомым сообщение, в котором рассказал, что ему «надоела жизнь» и он хочет «всех перестрелять».