Россиянин попытался задушить жену, которая забыла о годовщине свадьбы

Житель города Олонец в Карелии попытался задушить свою жену. Причиной нападения стало то, что она не поздравила его с годовщиной свадьбы.
32-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, расстроился и устроил конфликт,
Один из детей попытался помочь матери и отвлёк внимание пьяного отца на себя. В этот момент женщина ударила мужа ногой в пах и сбежала, — отметили в МВД.
На мужчину завели дело об угрозах убийством, дело передали в суд. Женщина подала на развод.
NEWS.ru писал, что СКР опубликовал видеозапись следственного эксперимента с Мариной Кохал, которая в Петербурге расчленила своего мужа Александра Юшко, более известного как рэпер Энди Картрайт. Девушка утверждает, что её супруг умер от передозировки наркотиков. Следователи подозревают Кохал в убийстве.
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