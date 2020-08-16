Россиянин попытался задушить жену, которая забыла о годовщине свадьбы

https://static.news.ru/photo/d8918f50-dfd0-11ea-b2a0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Житель города Олонец в Карелии попытался задушить свою жену. Причиной нападения стало то, что она не поздравила его с годовщиной свадьбы.

32-летний мужчина, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, расстроился и устроил конфликт, говорится на сайте местного МВД. Он ударил женщину и толкнул её в грудь, после чего она упала. Нападавший начал удерживать её, душить и угрожать убийством. Всё это происходило на глазах у детей.

Один из детей попытался помочь матери и отвлёк внимание пьяного отца на себя. В этот момент женщина ударила мужа ногой в пах и сбежала, — отметили в МВД.

На мужчину завели дело об угрозах убийством, дело передали в суд. Женщина подала на развод.

NEWS.ru писал, что СКР опубликовал видеозапись следственного эксперимента с Мариной Кохал, которая в Петербурге расчленила своего мужа Александра Юшко, более известного как рэпер Энди Картрайт. Девушка утверждает, что её супруг умер от передозировки наркотиков. Следователи подозревают Кохал в убийстве.