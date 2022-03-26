Названа причина пробоины сухогруза «Омский 205» в Чёрном море

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Сухогруз «Омский 205» получил пробоину в Чёрном море из-за сильного удара волны, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Росморречфлота. Буксир «Спасатель Демидов» доставил повреждённое судно на якорную стоянку. Пострадавших нет. Процесс откачки воды проходит успешно. Загрязнений окружающей среды не обнаружено.

Причина случившегося — сильный удар волны,​ — говорится в сообщении.

На момент аварии на борту судна находились 12 человек. В ведомстве уточнили, что сухогруз получил пробоину в районе машинного отделения. В корпус судна начал поступать большой объём воды.

Спасательная операция началась вечером 27 марта. На момент проведения работ усиливалось волнение в море, вода поступала внутрь судна, но её оперативно откачивали. На борту сухогруза находится 3,3 тысячи тонн шпата.