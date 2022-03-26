Сухогруз «Омский» получил пробоину в Чёрном море

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Сухогруз «Омский 205» подал сигнал бедствия в Чёрном море. Судно получило пробоину, ведётся спасательная операция, пишет ТАСС.

[Сухогруз] пробоину получил, сейчас ведут в Керчь. Ведет спасательный буксир его, вода откачивается, — сообщили агентству в экстренных службах.

Спасательная операция началась вечером 27 марта. На данный момент в районе проведения работ усиливается волнение, вода поступает внутрь судна, но её откачивают. На борту сухогруза находятся 12 человек и груз 3,3 тысячи тонн шпата.

Пробоина в машинном отделении, но не военная причина, — пояснил причину собеседник издания.

На данный момент аварийно-спасательное судно взяло сухогруз на буксир, они направляются в Керчь.

Ранее первый заместитель начальника Генерального штаба Вооружённых сил РФ Сергей Рудской заявил, что как минимум десять украинских мин сорвались с якоря в результате минирования ВСУ подходов к портам Одессы, Очакова, Черноморска и Южного. В настоящее время они дрейфуют в Чёрном море.