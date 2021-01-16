Пожар в московском автосервисе потушили

https://static.news.ru/photo/2af65320-58c6-11eb-b56d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спасателям удалось ликвидировать пожар в автосервисе на юго-востоке столицы, рассказали в местном МЧС.

Огонь потушили в 14:38 по местному времени.

Давно уже не горит. Ликвидировали в 14:38, — рассказали в пресс-службе ведомства.

Там отметили, что площадь возгорания составила 15 квадратных метров. В результате инцидента никто не пострадал, передаёт «Вечерняя Москва».

Пожар произошёл в автосервисе в доме 1б по Шоссейной улице, информация о нём поступила в оперативные службы в 14:05. Очевидцы наблюдали выходящий из окон чёрный дым.

По данным ТАСС, пламя охватило автомобиль и принадлежности в железобетонном здании автосервиса. Возгорание локализовали в 14:36.

Ранее NEWS.ru писал, что четыре человека погибли при пожаре в жилом доме в Твери. Следственные органы по региону возбудили уголовное дело, передают представители местного СУ СК РФ. Разбирательство ведётся по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам» УК РФ.

По предварительным данным, признаки насильственной смерти на телах отсутствуют, точные причины установят судебно-медицинские эксперты. Очаг возгорания, по информации оперативников, находился внутри помещения.