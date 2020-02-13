https://static.news.ru/photo/1be44292-4e5a-11ea-8ed1-fa163e074e61_660.jpg Фото: Paulo Amorim / Vwpics/Global Look Press

Взрыв прогремел в здании компании в столице Нидерландов Амстердаме. ЧП произошло из-за посылки.

В полиции считают, что в письме содержалась бомба, передаёт NU.nl. Один человек пострадал из-за задымления, врачи оказали ему помощь в машине скорой.

Накануне посылка со взрывным устройством была обнаружена в голландском городе Лёсден. Бомба предназначалась компании Unisys. Опасный предмет обезвредили сапёры.

В полиции предполагают, что посылка может быть связана с двумя взрывами, прогремевшими 12 февраля в Амстердаме и Керкраде, а также с рядом аналогичных посланий, поступивших на адреса нескольких компаний в Маастрихте, Роттердаме и Утрехте.

Ранее NEWS.ru писал, что по предположению местных СМИ, посылки с бомбами рассылает неизвестный вымогатель, который требует от фирм выплат в биткоинах. Официального подтверждения эта информация пока не получила.