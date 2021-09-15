Посетитель парка Зарядье спрыгнул с Парящего моста

Читайте нас в Google Новости

Мужчина спрыгнул с Парящего моста в столичном парке Зарядье. Он выбрался на берег самостоятельно, передаёт АГН «Москва» со ссылкой на источник.

О произошедшем в экстренные службы сообщили очевидцы. На место направились спасатели и силовики.

Когда мужчина выбрался на берег, его задержали полицейские. Подробностей о случившемся сейчас нет.

В 2019 годув парке произошла похожая ситуация. Тогда посетитель Зарядья упал с Парящего моста на проезжую часть. Мужчина с разбега перепрыгнул через стеклянное ограждение и приземлился на капот автомобиля.

Момент падения зафиксировали камеры видеонаблюдения. Пострадавшего в тяжёлом состоянии госпитализировали в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

В 2021 году сотрудники МЧС спасли мужчину, который упал в реку в центре столицы. Инцидент произошёл на Софийской набережной на Большом Каменном мосту.