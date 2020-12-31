Мужчина упал с моста в реку в центре Москвы

https://static.news.ru/photo/5e9da928-4ce9-11eb-adf8-fa163e074e61_660.jpg Фото: Sergey Smirnov/Global Look Press

Сотрудники МЧС спасли мужчину, который упал в реку в центре столицы. Инцидент произошёл на Софийской набережной на Большом Каменном мосту.

Спасатели быстро среагировали на происшествие и достали пострадавшего из воды. В настоящее время он находится в одной из московских больниц в реанимации.

По данным РЕН ТВ, по факту случившегося организована проверка.

Как писал NEWS.ru, несчастный случай произошёл 1 января на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии Московского метрополитена. На рельсы упала женщина, которую не удалось спасти.

Ранее, 30 декабря, дептранс сообщил, что человек упал на рельсы на станции «Косино» в Московском метрополитене. Его спас машинист, который сумел вовремя остановить поезд. Инцидент произошёл с мужчиной 1984 года рождения. Позже выяснилось, что мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения и оказался на рельсах по своей воле. Чудом избежавшему гибели москвичу грозит штраф до миллиона рублей.