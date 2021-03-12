Полицейский в Уфе сломал челюсть подчинённому

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Глава одного из районных отделов полиции Уфы подозревается в том, что ударил своего подчинённого. Врачи диагностировали у потерпевшего перелом челюсти, рассказали в Следственном управлении СК по Башкирии.

В настоящий момент возбуждено уголовное дело.

Возбуждено уголовное дело в отношении начальника районного отдела полиции города Уфы по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 112 УК РФ («Причинение вреда средней тяжести здоровью»), — говорится на сайте СК.

По информации следователей, инцидент произошёл 11 марта. Глава отдела вступил в конфликт с оперуполномоченным, а затем ударил его кулаком по лицу.

Сейчас сотрудники СК занимаются выяснением обстоятельств случившегося.

Ранее в Москве задержали сотрудника полиции, который подозревается в продаже сведений о фактах смерти граждан. На этом он заработал не менее 145 тысяч рублей.

Речь идёт о командире отделения патрульно-постовой службы ОМВД по Гагаринскому району. В отношении него возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ «Получение взятки». По версии следствия, противоправной деятельностью полицейский занимался с декабря 2019 года по май 2020-го. За денежное вознаграждение он сообщал об умерших жителях столицы сотруднице фирмы по оказанию ритуальных услуг.