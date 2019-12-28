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Сотрудники полиции Бурятии задержали троих подростков, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Один из них ударил силовика ножом в лицо в патрульном автомобиле.

Инцидент произошёл в селе Петропавловка. Пьяные нарушители порядка отобрали у ребёнка игрушку, а один из них пнул малыша. Мать мальчика вызвала правоохранительные органы, передаёт РИА Новости. Сотрудники подразделения по делам...