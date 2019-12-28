Женщина и две её дочери пострадали в ДТП во Внуково. Они переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, их сбил автомобиль, сообщили в местном ГУ МВД.
Инцидент произошёл возле дома 2 по улице Базовой,
Проводится проверка по факту случившегося.
Как ранее писал NEWS.ru, в центре столицы Татарстана произошло ДТП с участием нескольких машин и дракой, которая попала на видео. Находящийся в неадекватном состоянии водитель, как посчитали очевидцы, сначала сбил мужчину, а потом врезался ещё в несколько стоящих рядом автомобилей.
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