https://static.news.ru/photo/840e5ef0-2d6e-11ea-8c95-fa163e074e61_660.jpg Фото: hovedredningssentralen.no

Два человека выпали за борт грузового судна. Корабль следовал по Норвежскому морю из Мурманска в румынский порт Констанца.

Два вертолёта спасательных служб Норвегии отправились на место ЧП, передаёт Verdens Gang. В настоящий момент в море шторм, высота волн может достигать восьми метров.

Инцидент произошёл в 400 километрах от норвежского Будё. Экипаж судна бросил в воду спасательные жилеты, однако неизвестно, смогут ли пострадавшие подобрать их.

Как ранее писал NEWS.ru, спасатели возобновили поиски тела моряка, пропавшего после ЧП на танкере «Залив Америка» в порту Находки. Об этом сообщил представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.