Два человека выпали за борт грузового судна. Корабль следовал по Норвежскому морю из Мурманска в румынский порт Констанца.
Два вертолёта спасательных служб Норвегии отправились на место ЧП,
Инцидент произошёл в 400 километрах от норвежского Будё. Экипаж судна бросил в воду спасательные жилеты, однако неизвестно, смогут ли пострадавшие подобрать их.
Как ранее писал NEWS.ru, спасатели возобновили поиски тела моряка, пропавшего после ЧП на танкере «Залив Америка» в порту Находки. Об этом сообщил представитель пресс-службы Федерального агентства морского и речного транспорта.
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