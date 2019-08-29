https://static.news.ru/photo/e336d77c-ca6d-11e9-9fc4-fa163e074e61_660.jpg Фёдор Бондарчук Фото: Сергей Лантюхов/News.ru

Неизвестный преступник украл мобильные телефоны актёров Фёдора Бондарчука и Евгения Миронова на съёмочной площадке.

Артисты обратились в правоохранительные органы, передаёт РБК со ссылкой на источник в МВД. Бондарчук потерял iPhone X стоимостью 100 тысяч рублей, а Миронов — iPhone 7, который оценили в 30 тысяч рублей.

Инцидент произошёл в здании «Р-Студио» на улице Подъёмной. В настоящий момент заведено уголовное дело по статье о краже.

Ранее News.ru сообщал, что на греческом острове Миконос неизвестные ограбиликвартиру сестёр-супермоделей Беллы и Джиджи Хадид. Из-за неприятного инцидента Джиджи заявила, что больше никогда не вернётся на Миконос. Она посоветовала своим подписчикам в Instagram выбирать для отдыха более безопасные места.