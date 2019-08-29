Неизвестный преступник украл мобильные телефоны актёров Фёдора Бондарчука и Евгения Миронова на съёмочной площадке.
Артисты обратились в правоохранительные органы, передаёт
Инцидент произошёл в здании «Р-Студио» на улице Подъёмной. В настоящий момент заведено уголовное дело по статье о краже.
Ранее News.ru сообщал, что на греческом острове Миконос неизвестные ограбиликвартиру сестёр-супермоделей Беллы и Джиджи Хадид. Из-за неприятного инцидента Джиджи заявила, что больше никогда не вернётся на Миконос. Она посоветовала своим подписчикам в Instagram выбирать для отдыха более безопасные места.