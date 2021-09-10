Дом снесут после взрыва газа в Ельце

Двухэтажный дом, частично обрушившийся от взрыва газа в посёлке Солидарность под Ельцом Липецкой области, восстановлению не подлежит и будет снесён. Об этом заявил глава Елецкого района Олег Семенихин в интервью РЕН ТВ.

Жильцам окажут материальную помощь, им помогут купить новое жильё. Всего в доме прописаны 47 человек. Сейчас люди размещены в центре детского и юношеского туризма.

Будет проведена материальная помощь в вопросах приобретения жилья. Этот дом восстановлению не подлежит, придется его сносить, — сказал глава района.

На данный момент проводится разбор завалов, есть угроза обрушения здания. Дом 1970 года постройки не являлся аварийным и недавно там проверяли газовое оборудование.

Сотрудники полиции пообещали оказать жильцам дома оперативную помощь в восстановлении утраченных документов.

Взрыв в двухэтажном жилом доме в Ельце прогремел в ночь на 11 сентября. Причиной стал хлопок газа, что привело к обрушению одного подъезда. В результате погибли 50-летняя женщина и 11-летняя девочка. Под завалами продолжают искать ещё одного человека.

Ранее сообщалось, что причиной взрыва газа в жилом доме в посёлке Солидарность под Ельцом Липецкой области могла стать неисправность газового оборудования. Такую версию высказал прокурор Елецкого района Станислав Живалов.