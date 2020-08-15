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Человек попал под поезд московского метро

18:49, 15 августа 2020
Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Движение на фиолетовой ветке московского метро останавливалось из-за попадания человека на рельсы. В настоящий момент движение восстановлено.

Поезда не двигались от станции «Спартак» до «Баррикадной», сообщается в Telegram Дептранса города.

По информации корреспондента РБК, человек попал под поезд примерно в 18:00 на станции «Полежаевская». Источник рассказал журналистам «Интерфакса», что для спасения пострадавшего на десять минут отключали напряжение контактного рельса. Однако в результате он погиб.

Причина случившегося сейчас неизвестна.

Ранее, как писал NEWS.ru, пассажирка Московского метрополитена по неосторожности оказалась на путях перед пребывающим составом на станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.

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