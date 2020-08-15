Человек попал под поезд московского метро

Движение на фиолетовой ветке московского метро останавливалось из-за попадания человека на рельсы. В настоящий момент движение восстановлено.
Поезда не двигались от станции «Спартак» до «Баррикадной», сообщается в Telegram Дептранса города.
По информации корреспондента РБК, человек
Причина случившегося сейчас неизвестна.
Ранее, как писал NEWS.ru, пассажирка Московского метрополитена по неосторожности оказалась на путях перед пребывающим составом на станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.
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