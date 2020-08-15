Человек попал под поезд московского метро

https://static.news.ru/photo/8d780b50-df0f-11ea-b48a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Движение на фиолетовой ветке московского метро останавливалось из-за попадания человека на рельсы. В настоящий момент движение восстановлено.

Поезда не двигались от станции «Спартак» до «Баррикадной», сообщается в Telegram Дептранса города.

По информации корреспондента РБК, человек попал под поезд примерно в 18:00 на станции «Полежаевская». Источник рассказал журналистам «Интерфакса», что для спасения пострадавшего на десять минут отключали напряжение контактного рельса. Однако в результате он погиб.

Причина случившегося сейчас неизвестна.

Ранее, как писал NEWS.ru, пассажирка Московского метрополитена по неосторожности оказалась на путях перед пребывающим составом на станции «Рязанский проспект» Таганско-Краснопресненской линии.