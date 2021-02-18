Занимательная арифметика: когда переплата позволяет сэкономить

Как известно, если накопления не прирастают, то они уменьшаются. Банковский депозит по-прежнему остаётся у россиян самым популярным инструментом инвестирования. Однако и он сегодня не спасает от растущей инфляции. Из-за неё накопить на крупные покупки становится всё сложнее. Кажется, проще занять деньги у банка, не дожидаясь, пока необходимая вещь вырастет в цене. NEWS.ru разбирался, когда лучше накопить, а когда — воспользоваться кредитными средствами.

С годами деньги дешевеют — это печальный факт. Причём дешевеют не только те рубли, что лежат в нашем кошельке, но и те, которые мы храним «под матрасом» и даже на банковском вкладе. И если раньше с помощью депозита была возможность не только сохранить сбережения, но даже заработать, то сегодня об этом можно смело забыть.

Средняя ставка по депозитам в России в 2020 году составила, по данным Центробанка, 4,4%, а инфляция, на минуточку, — 4,9%. То есть сбережения банковских вкладчиков за год обесценились, не говоря уже о тех, кто копил и хранил наличность у себя дома. А с учётом падения курса рубля картина складывается совсем печальная.

В случае с рублёвым кредитом долговая нагрузка на заёмщика при девальвации, напротив, снижается. Это касается тех ситуаций, когда на взятые в долг средства приобретается определённый импортный товар — крупная бытовая техника, дорогостоящая электроника и т. п. В случае обесценивания российской валюты увеличивается стоимость импортной продукции. И переплата за холодильник, взятый в кредит по фиксированной процентной ставке, может оказаться в реальности не такой уж большой с учётом последующего подорожания того же холодильника.

Основное преимущество кредита заключается в том, что он позволяет потратить деньги здесь и сейчас. Минус в том, что за это придётся заплатить проценты в будущем. Но кажется, что порой кредит действительно целесообразнее накоплений в рублях. Пока откладываешь нужную сумму, инфляция съедает часть накопленных средств.

Специалисты не рекомендуют брать в кредит такую сумму, которую заёмщик не мог бы накопить самостоятельно. Ведь кредит — это лишь возможность получить деньги сразу, а не ждать пока «под матрасом» накопится необходимый капитал. А ещё важно понимать, что кредит не делает его обладателя богаче.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Экономист Семён Новопрудский вопрос о том, выгоднее ли копить или сразу брать кредит, относит к разряду философских, на который не может быть универсального правильного ответа.

Всё зависит от трёх главных факторов. Первый — как быстро и насколько сильно вам нужна эта дорогостоящая покупка, ремонт или автомобиль. Если прямо действительно очень нужно — можно задуматься о кредите. Если срочности нет, то лучше копить на эти цели. Второй — какова ситуация с доходами и работой и как вы её оцениваете хотя бы в горизонте ближайшего года, в течение которого придётся отдавать долг. Если у вас есть постоянная работа и вы в состоянии ежемесячно платить взносы по кредиту — можно обратиться в банк. В-третьих, очень желательно посмотреть на ставки по кредитам, посчитать возможную переплату и сопоставить с возможностью накопить нужную сумму за тот же срок, за который вы погасите кредит. Семён Новопрудский экономист экономист

По мнению эксперта, решение о потребительском кредите на какие-то дорогие приобретения или ремонт всегда зависит не столько от экономической ситуации в стране, сколько от анализа человеком его личной и семейной финансовой ситуации. Надо исходить из собственных возможностей, а не из макроэкономических факторов, уверен экономист.

По мнению старшего преподавателя кафедры банковского дела университета «Синергия» Дмитрия Ферапонтова, накопления и кредит — два не взаимозаменяемых понятия. Если сбережения — это финансовый буфер гражданина, который позволяет реализовывать заранее запланированные цели, то кредит — финансовое обязательство за товар или услугу, откладывать приобретение которых экономически нецелесообразно.

Брать кредит на дорогостоящие покупки надо исходя из своего финансового положения и бюджета. Крайне нерационально идти в банк за кредитом в 20 тысяч рублей при зарплате в 30 тысяч. Если есть понимание, подкреплённое инфляционными ожиданиями (то есть ожидаемого роста цен), и если уровень доходов позволяет взять на себя кредитное бремя, то кредит является хорошим инструментом в приобретении необходимых товаров и услуг. Речь о тех товарах и услугах, которые либо нужно срочно приобрести, либо которые значительно увеличатся в цене, несмотря на процесс естественной, прогнозируемой инфляции. Дмитрий Ферапонтов старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия» старший преподаватель кафедры банковского дела университета «Синергия»

В любом случае к кредитам нужно подходить исключительно рационально, анализируя свои доходы, расходы и текущие обязательства. Не стоит перегружать себя обязательствами, которые только ухудшат финансовое положение и увеличат траты, говорит Ферапонтов. В качестве примера он приводит покупку дорогостоящего автомобиля.

Если дорогая машина приобретается в кредит, это приведёт к росту перечня ежедневных расходов — бензин, обслуживание, страховка, мойка, парковка. И это не считая тех расходов, которые будут сгенерированы за счёт ежемесячного платежа за «новую игрушку», — поясняет эксперт.

NEWS.ru

Кредит нужно использовать как инструмент для достижения какой-либо цели либо как инструмент для покупки имущества, которое действительно необходимо в данный конкретный момент и на долгий срок, соглашается эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский. В остальных случаях лучше отдать предпочтение накоплению средств, а чтобы их не «съела» инфляция, эксперт предлагает воспользоваться одним из инструментов для инвестирования.

Копить тоже можно по-разному. Откладывая по 10% с зарплаты, через год человек может сам заплатить себе 13-ю зарплату. Если эти деньги аккуратно вложить под 8–10% годовых, то они не только не обесценятся, но и принесут небольшую прибыль. По тому же принципу строится теория «сложных процентов», когда реинвестирование даёт ещё больший доход, — говорит Кричевский.

Воспользоваться кредитом выгоднее в том случае, когда деньги планируется потратить на приобретение машины или компьютера для работы. Для срочного ремонта можно воспользоваться кредитными картами с беспроцентным периодом погашения, считает эксперт.