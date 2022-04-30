Заложи свою крипту: почему налог с криптовалют улучшит кредитную историю Как легализация криптовалют поможет потенциальным заёмщикам фиатных средств

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Если вам не хватает наличных средств, но есть в запасе криптовалюты, не спешите выводить их в фиат. Лучше заплатить налог с криптовалютных операций. До четвёртого мая ещё можно успеть подать в налоговые органы все необходимые документы. Почему это может быть выгодно в ближайшем будущем, расскажет NEWS.ru.

Имущество, которое можно заложить

Всемирно известный банк Goldman Sachs предложил своим клиентам первый кредит, обеспеченный биткоинами. По словам представителя банка, обеспеченная кредитная линия предоставила заемные средства наличными, обеспеченными BTC, принадлежащими заёмщику.

Это во многом прорыв в соединении традиционных финансов с новыми финансовыми технологиями. И банк с такой репутацией наверняка взвесил все риски. Bloomberg в связи с этим отметил, что сделка тем и интересна, что у Goldman Sachs отличная структура круглосуточного управления рисками.

Новый вид соглашение теперь позволяет владельцам криптовалюты получать фиатные деньги, используя свою криптовалюту в качестве залога. Это впервые для банка с Уолл-Стрит.

Goldman Sachs дорожит своей репутацией и имеет команду по криптоактивам. В марте инвестбанк торговал своими первыми внебиржевыми (OTC) опционами на биткоины, став первым крупным американским банком, сделавшим это, говорится в его отчёте.

Банки Уолл-Стрит наращивают свои крипто-предложения после того, как всплеск популярности и рост цен сломил их многолетнее сопротивление, — отмечает Bloomberg.

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Однако в российской экономике такие шаги пока не могут быть совершены, хотя многие аналитики надеются, что в обозримом будущем и у российских банков будут схожие возможности.

На площадке форума Blockchain Life 2022 эксперты уже озвучивали возможность получать под залог криптовалют кредитные средства. В частности, Дмитрий Мачихин CEO Bitnalog.com сказал, что те, кто не заявит о доходах в криптовалютах в налоговые органы, не смогут подтвердить свои доходы банкам. Особенно это важно для юридических лиц. Но если банки будут отрицать саму ценность криптовалют и бороться с ними, это повредит им, считает эксперт.

Те, кто поняли это, я говорю про топ-банков в мире, они уже активно совершают поглощения, инвестиции, присматриваются к этой технологии (криптовалют). А те, кто пытается с этим бороться, через запреты, через отказ полный от этого, они уже мертвы. Их уже нет, фактически. Им нужно срочно что-то делать, — сказал Мачихин NEWS.ru.

Однако банки не могут использовать криптовалюты без соответствующих законов. И прямо сейчас в России такие законы разрабатываются. Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявлял в апреле, что планируется признать криптовалюты имуществом уже в этом году, возможно в рамках весенней сессии Госдумы. Кроме того, генпрокурор Игорь Краснов предложил признать законодательно криптовалюты «предметом преступных посягательств». Что само по себе должно их легализовать в определенной степени. По крайней мере, следственные органы получают возможность вести дела о хищении криптовалют более эффективно.

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И хотя необходимые законы ещё не приняты, в скором времени они всё же появятся. И имея на руках документы об уплате налогов с криптовалютных операций, можно рассчитывать на интерес банков к этим активам.

Мощная инфраструктура снижает риски

Также можно предвидеть, что проблема волатильности криптовалют будет оставаться препятствием для российских банков для залога в крипте. Возможностей самостоятельно влиять на рынок криптовалют у таких гигантов, как Goldman Sachs, гораздо больше.

Однако, ещё недавно гигант с Уолл-стрит не был оптимистичен в отношении индустрии криптовалют. Банк заявлял, что биткоин не является классом активов. Но уже через несколько месяцев после этого заявления Goldman начал менять свою позицию, наняв группу исследователей криптовалюты, опубликовав несколько оптимистичных отчётов, и даже предсказав цену биткоина в $100 тысяч. Очевидно, что банк влился в процесс по упрочению репутации криптоактивов, участвуя в раундах финансирования и, что, возможно, наиболее заметно, подав заявку на биткоин ETF.