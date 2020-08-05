«Яндекс» хочет создать собственный банк

https://static.news.ru/photo/e94fd6b2-d70b-11ea-bea3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская транснациональная компания «Яндекс» задумалась о создании своей кредитной организации и уже подала заявку в Роспатент, чтобы зарегистрировать собственную торговую марку «ЯБанк».

Кроме банка, корпорация подала заявки на регистрацию торговых марок банковских продуктов, среди которых «ЯКредит», «ЯБиржа», «ЯБрокер», «ЯВклад» и другие, сообщило издание «Октагон». При этом многие из заявок дублируются на английском.

«Яндекс», вероятно, собирается обновить своё позиционирование и сделать акцент на сокращённом наименовании «Я» и «Ya». Согласно данным издания, банковские, страховые и инвестиционные услуги «Яндекса» станут доступны не только частным лицам, но и компаниям.

Что касается «ЯКредита», то в заявке на предоставление услуг корпорация указала целых 400 пунктов. Речь идёт также об офисной деятельности, IT-разработках, обслуживанию компьютеров и платежных устройств.

В декабре 2019 года Сбербанк передал «Яндексу» «золотую акцию», которая даёт право блокировать продажу более 25% акций интернет-компании. В «Яндексе» уточнили, что «золотая акция» будет передана в фонд общественных интересов после его регистрации.

В начале июня 2020 года компания «Яндекс» подтвердила намерение провести «реструктуризацию владения в совместных предприятиях» после публикации The Bell о намерении Сбербанка передать IT-компании свою долю в «Яндекс.Маркете» и полностью выкупить «Яндекс. Деньги».

23 июля Сбербанк России и «Яндекс» закрыли сделку по разделению активов. Сбербанк в рамках сделки выкупил долю (25% + 1 акция) в компании «Яндекс.Деньги» за 2,4 миллиарда рублей.

Как писал NEWS.ru, «Яндекс.Касса» и международная платёжная система Visa создали сервис, благодаря которому работодатели теперь могут перечислять заработную плату в любой российский банк по выбору сотрудника.