Выручка российских аптек существенно упала в мае 2020 года

https://static.news.ru/photo/033a9404-b740-11ea-982e-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спрос россиян на лекарства и медицинские изделия в мае упал, что привело к сокращению выручки аптек на 14% по сравнению с апрелем 2020 года, следует из данных DSM Group.

Всего в России через аптеки в мае было реализовано медикаментов на 75,3 млрд рублей, что на 14% меньше, чем в апреле 2020, когда спрос рос, и на 2,1% меньше чем в мае 2019, «доковидного», года. В натуральном выражении продажи оцениваются в 351,7 млн упаковок. Это на 15,7% меньше, чем в апреле, и на 12,1% меньше, чем в мае 2019 года, пишут «Известия».

При этом россияне покупают меньше лекарств из всех категорий, кроме средств от паразитов, а также репеллентов и инсектицидов (средства для уничтожения насекомых и средства против их укусов). Продажи иммуномодуляторов упали на 26,1%, противомикробных средств — на 23,4%, а лекарств от ОРВИ — на 28,1% относительно апреля.

Отмечается, что в марте 2020 года доходы аптек рекордно росли — до 127,3 млрд рублей. Это на четверть с лишним больше показателя февраля 2020 года (100,8 млрд рублей) и на 46% больше марта 2019 года. Аптечные продажи лекарств в апреле составили 87,6 млрд рублей. Это на 31,2% меньше, чем в марте, но больше, чем в апреле 2019 года, на 4,7%.

Опрошенные изданием эксперты выдвинули несколько предположений о причинах падения продаж и дали прогнозы на будущее. Так, по мнению президента Гильдии маркетологов Игоря Березина, появившиеся у россиян во время пандемии привычки, например, частое мытьё рук, защитили их не только от коронавируса, но и от других инфекций.

Пока нет оснований предполагать, что выручка аптек будет значительно снижаться, ведь на лекарствах люди экономят в последнюю очередь, — заявил маркетолог.

Россияне в начале пандемии могли запасти препараты, которые часто принимают, впрок, а теперь пользуются запасами и не покупают новые, считает глава Союза потребителей России Пётр Шелищ.

По мнению доцента РЭУ им. Г.В. Плеханова Александра Тимофеева, вряд ли объём рынка лекарств сократится надолго, ведь большая часть ассортимента аптек относится к категории неэластичных товаров (спрос на которые не зависит от уровня цен, доходов покупателей и других факторов). Также эксперт отметил, что этот рынок неоднороден в разных регионах, например, среднестатистический житель Москвы покупает 46 упаковок лекарств в год, а в среднем по России этот показатель равен 28 пачкам. Даже при негативном для аптек развитии событий рынок определённо поддержит разрешение интернет-торговли лекарствами, резюмировал Тимофеев.

Президент РФ Владимир Путин 3 апреля подписал закон о дистанционной продаже лекарств. Фармацевты смогут доставлять на дом любые препараты, кроме наркотических и психотропных, а также лекарств, в составе которых содержится более 25% этилового спирта.

Как писал NEWS.ru ранее, розничные интернет-магазины следует допустить к продаже медикаментов, говорится в обращении Торгово-промышленной палаты (ТПП) к министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Также идею поддержала Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ). Данная мера, как подчёркивают авторы инициативы, позволит сделать доставку лекарств бесплатной для покупателей, а также значительно ускорит этот процесс.