Выручка московских кафе упала на 80% после начала действия QR-кодов

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса Москвы Сергей Миронов заявил, что выручка столичных ресторанов в первый день перехода на «бесковидный» режим работы упала на 80%. Об этом сообщает ТАСС.

Он добавил, что максимальная выручка ресторанов, в том числе с работающими летними верандами, составила 20% по сравнению с понедельником прошлой недели.

Мэр Москвы Сергей Собянин 29 июня утвердил пакет дополнительных мер антикризисной поддержки предприятий общепита. Так, кафе и ресторанам дадут отсрочку по уплате арендных платежей, заведения включат в программу субсидирования малого и среднего бизнеса. Кроме того, льготные кредиты представителям отрасли будут выдавать до конца текущего года.

Отсрочка распространится на платежи за третий квартал 2021 года, если помещение арендуется у города. В таком случае сроки уплаты переносятся до конца года.

Максимальный размер субсидий составит миллион рублей. Эти средства можно будет направить на приобретение или лизинг оборудования, уплату коммунальных платежей и процентов по кредитам на развитие бизнеса, компенсацию затрат на мероприятия по профилактике новой коронавирусной инфекции и на средства индивидуальной защиты для сотрудников.

Как сообщалось ранее, с 28 июня для посещения заведений общепита и массовых мероприятий численностью более 500 человек в Москве необходимо предъявить QR-код. Дептранс столицы в своём Telegram-канале рассказал, где и как можно проверить такой код.