ВВП России начал активнее расти

ВВП России в мае вырос на 10,9% в годовом выражении. Об этом сообщается в обзоре Минэкономразвития «Картина экономики».

По данным аналитиков, это связано с низкими показателями за соответствующий период в прошлом году. Они же, в свою очередь, были таковыми из-за карантинных ограничений. При этом в сравнении с маем 2019 года ВВП сократился до −0,3% с исключением сезонности.

Росту показателя способствовали несырьевые отрасли — сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность, где выпуск в мае превысил допандемийный уровень. Кроме того, влияние оказала добыча полезных ископаемых.

В обзоре также говорится, что продолжается восстановление показателей потребительской активности. Так, оборот розничной торговли в мае превысил уровень, на котором он был до пандемии, на 1,1% с исключением сезонности.

Ранее международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП в текущем году с 3,3% до 3,7%.