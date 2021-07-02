ВВП России начал активнее расти

ВВП России в мае вырос на 10,9% в годовом выражении. Об этом сообщается в обзоре Минэкономразвития «Картина экономики».
По данным аналитиков, это
Росту показателя способствовали несырьевые отрасли — сельское хозяйство, строительство, обрабатывающая промышленность, где выпуск в мае превысил допандемийный уровень. Кроме того, влияние оказала добыча полезных ископаемых.
В обзоре также говорится, что продолжается восстановление показателей потребительской активности. Так, оборот розничной торговли в мае превысил уровень, на котором он был до пандемии, на 1,1% с исключением сезонности.
Ранее международное рейтинговое агентство Fitch повысило прогноз роста российского ВВП в текущем году с 3,3% до 3,7%.