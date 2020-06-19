Водные и ж/д перевозки включили в список пострадавших отраслей

https://static.news.ru/photo/5ac86df6-b211-11ea-8773-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития экономики РФ одобрила включение железнодорожных и водных перевозок в список наиболее пострадавших от коронавируса.

Как сообщает «Коммерсант» со ссылкой пресс-службу Минэкономики, соответствующее постановление кабмина ожидается до конца недели. Подготовку документов возложили на Минэкономразвития. После признания отраслей пострадавшими от пандемии компании смогут претендовать на первоочередную антикризисную поддержку государства, в том числе беспроцентные кредиты на зарплату, временный мораторий на проверки бизнеса, а также на отсрочку по уплате налогов и сборов.

Условия предоставления поддержки на аналогичные виды грузовых перевозок распространять не планируют. По мнению министерства, нет данных о том, что грузовые компании приостановили работу. Несмотря на то что грузовые перевозки не вошли в перечень, структуры РЖД получили как системообразующее предприятие порядка 3 млрд рублей на льготный лизинг в рамках антикризисных мер поддержки.

В настоящее время в утверждённый правительством список входят авиаперевозки, организация досуга, физкультурно-оздоровительная деятельность, гостиничный бизнес, туризм, общественное питание, розничная торговля, предоставление бытовых услуг, СМИ и другие.

Ранее правительство РФ выделило Росавиации 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии. Размер субсидии будет рассчитываться исходя из ставки в 195,4 рубля за одного потерянного пассажира. Получить их смогут только аэропорты, юрлица которых зарегистрированы в России. Компании с иностранным участием смогут рассчитывать на помощь, если доля юрлиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях или офшорных зонах, не превышает 50%. Так, в качестве компенсации снижения доходов во время пандемии коронавируса аэропорт Внуково получит от государства порядка 1 млрд рублей, писал NEWS.ru.