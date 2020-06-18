Аэропорт Внуково получит около 1 млрд рублей господдержки

https://static.news.ru/photo/b83ba086-b12e-11ea-b1ca-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Внуково получит от государства порядка 1 млрд рублей в качестве компенсации снижения доходов во время пандемии коронавируса.

Как уточнил совладелец аэропорта Виталий Ванцев, в апреле была подана заявка на 350 млн рублей, в мае сумма будет похожей. В июне объём компенсаций будет несколько ниже, учитывая формулу, по которой рассчитывается помощь. В целом за три месяца сумма господдержки составит около 1 млрд рублей.

По словам Ванцева, аэропорту также удалось договориться со Сбербанком о переносе платежей по процентам.

По результатам первого полугодия аэропорт Внуково понёс убытки на сумму порядка 1,3–1,5 млрд рублей. С учётом государственной поддержки в размере 1 млрд рублей чистый убыток составит около 300–500 млн рублей, пишет «Коммерсант».

Ванцев отметил, что аэропорт сможет компенсировать убытки первого полугодия, если международные перевозки откроются 15 июля.

Ранее правительство РФ выделило Росавиации 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии. Размер субсидии будет рассчитываться исходя из ставки в 195,4 рубля за одного потерянного пассажира. Получить их смогут только аэропорты, юрлица которых зарегистрированы в России. Компании с иностранным участием смогут рассчитывать на помощь, если доля юрлиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях или офшорных зонах, не превышает 50%.

Ранее NEWS.ru писал, что звёзды российского шоу-бизнеса обратились в Федеральную налоговую службу (ФНС) за выплатами в размере МРОТ. Документы на получение господдержки для компаний запросили Алла Пугачёва, Григорий Лепс, Иосиф Пригожин, Дима Билан, Регина Тодоренко, Николай Басков, Тимати и Леонид Агутин. Известно, что были одобрены заявки певца Николая Баскова, телеведущей Регины Тодоренко и певца Димы Билана.