Шнуров, Лепс, Пригожин рассорились из-за выборочной господдержки

https://static.news.ru/photo/ab1e8682-a221-11ea-9798-fa163e074e61_660.jpg Иосиф Пригожин Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Звёзды российского шоу-бизнеса обратились в Федеральную налоговую службу (ФНС) за выплатами в размере МРОТ. Однако господдержка досталась не всем.

Это вызвало ряд взаимных упрёков среди звёзд. Так, на тему бедного положения российских артистов уже поссорились продюсер Иосиф Пригожин, музыкант Сергей Шнуров и певец Григорий Лепс, отмечает «Собеседник».

Документы на получение господдержки для компаний запросили Алла Пугачёва, Григорий Лепс, Иосиф Пригожин, Дима Билан, Регина Тодоренко, Николай Басков, Тимати и Леонид Агутин.

Известно, что были одобрены заявки певца Николая Баскова, телеведущей Регины Тодоренко и певца Димы Билана.

По данным ФНС, было отказано в господдержке Григорию Лепсу, который заявлял, что «лично у него нет никаких проблем и всё в порядке» в ответ на спор Иосифа Пригожина и Сергея Шнурова.

Также было отказано в господдержке бизнесу Тимура Юнусова (Тимати). Бургерная певца не была признана пострадавшей от пандемии. Однако пока нет решения по заявке на поддержку музыкального лейбла Тимура Юнусова.

Кроме того, отказали музыканту Леониду Агутину. Причины неизвестны.

Иосиф Пригожин не стал подавать заявку как продюсер, однако запросил поддержку на совместный с Эмином Агаларовым ресторанный бизнес, в чём ему было отказано.

Алла Пугачёва также подала заявку не как артистка, а на поддержку туристического бизнеса. У артистки есть доля в компании «Карай-Эко». Заявление пока рассматривается.

Ранее NEWS.ru писал, что во время перепалки в социальных сетях между Сергеем Шнуровым и Иосифом Пригожиным продюсер раскритиковал музыканта за его «грязные стишки» и упоминание в них певицы Валерии. Иосиф Пригожин отметил, что он никогда не упоминал кого-либо из семьи Сергей Шнурова, тогда как тот покусился на «святое».