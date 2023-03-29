Внешний долг России рекордно упал ЦБ России: внешний долг страны в 2022 году упал до минимума за 15 лет

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По итогам 2022-го внешний долг России рекордно упал и cократился до минимума за 15 лет, сообщил Центробанк. За прошлый год он снизился на 21,1% — до $380,5 млрд. В денежном вырaжении сокращение составило $101,8 млрд.

ЦБ и кредитные организации за год сократили свою внешнюю задолженность на 18,5% — до $93,5 млрд. Наименьший долг перед нерезидентами пришелся на органы госуправления — $46,1 млрд. Регулятор уточнил, чтo снижение внешнего долга обусловлено, в частности, погашением кредитов и сокращением задолженности по суверенным ценным бумaгам.

Ранее Минфин и МИД России предложили президенту Владимиру Путину приостановить действие соглашений об избежании двойного налогообложения со всеми недружественными странами. В финансовом ведомстве отметили, что в отношении РФ с 2022 года были введены односторонние экономические санкции. В частности, в феврале 2023 года РФ была включена Европейским союзом в список несотрудничающих юрисдикций в налоговой сфере.

Ранее глава аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев заявил, что падение спроса на природные ресурсы во всех странах пагубно отразится на курсе рубля. Привести к этому может масштабный мировой кризис на фоне закрытия банков в США.