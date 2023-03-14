Эксперт предрек резкое ослабление рубля при новых закрытиях банков в США Аналитик Деев: кризис банковской системы США может резко ослабить рубль

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Новые закрытия банков в США, если они произойдут, могут привести к масштабному мировому кризису, заявил NEWS.ru руководитель аналитического департамента компании AMarkets Артем Деев. Так он прокомментировал закрытие с начала марта трех американских банков — Signature Bank, Silicon Valley Bank и Silvergate Bank. Результатом кризиса может стать падение спроса на природные ресурсы во всех странах, а это пагубно отразится на курсе рубля.

Текущая неделя покажет, удастся ли властям США сдержать панику и эффект домино в банковской сфере. Если же последнее случится, то ударит по всем, включая Россию. Кризис снижает потребление ресурсов, а сырье для экономики РФ — ключевой источник экспортных доходов, которые уже сократились практически в два раза к прошлому году. И дефицит бюджета стремительно растет. В таких условиях можно ожидать резкого ослабления рубля и сильных дисбалансов в финансовой системе страны и в целом в экономике, — говорит Деев.

В начале марта лопнул американский банк Silvergate Bank, инвестировавший в стартапы. Он в основном хранил деньги криптоплощадок. Но в ноябре прошлого года сначала лопнула крупная криптобиржа FTX, а затем и криптоброкер Genesis. В результате компании, связанные с криптоиндустрией, начали массово выводить деньги из банка.

На волне паники люди также начали резко забирать свои деньги из еще одного банка, вкладывавшего деньги в стартапы — Silicon Valley Bank, и его тоже пришлось закрыть. А уже 13 марта стало известно, что банковский регулятор штата Нью-Йорк закрыл местный Signature Bank. Многие вкладчики Signature Bank — это малый бизнес. Журналисты назвали это третьим по размеру крахом в банковской истории США. Вторым было закрытие Silicon Valley Bank (16-й банк по размеру активов в стране), а первым — крах Washington Mutual во время финансового кризиса 2008 года.

Подробнее о том, как эти события отразятся на мировой экономике, читайте материал NEWS.ru.