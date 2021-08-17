Власти выделят ещё 21 млрд рублей семьям с детьми от трёх до семи лет

Российское правительство дополнительно выделит более 21 млрд рублей на ежемесячные денежные выплаты семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании кабмина, сообщает ТАСС.

Он отметил, что это инициатива президента России Владимира Путина. Премьер добавил , что такая адресная помощь важна для родителей.

В повестке заседания правительства вопрос о поддержке малообеспеченных семей с детьми от трёх до семи лет. <...> Это дополнительные средства к 254 млрд, которые уже выделены в текущем году для субъектов РФ, — сказал Мишустин.

По словам главы кабмина, размер помощи зависит от финансовой ситуации в конкретной семье. Он поручил и дальше внимательно следить, чтобы люди без задержек получали положенные им деньги.

Ранее сообщалось, что правительство России решило продлить сроки действия льготной семейной ипотеки. Она будет распространяться не только на те семьи, у которых растут двое и более детей, но и на те, у которых только родился первый ребёнок.