Российские власти рассматривают вариант распространения программы софинансирования на новую пенсионную систему, известную как «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Пока обсуждение идёт на уровне идеи.
В случае если она будет поддержана, то программа коснётся только россиян, начинающих трудовую деятельность. Об этом
Эксперты считают, что привлечь молодёжь к ГПП вряд ли получится, поскольку новации, связанные с пенсией, интересны главным образом людям старшего возраста.
Программа софинансирования пенсионных накоплений, работающая с 2008 года, позволяла гражданам России выплачивать взносы, которые государство затем удваивало.
Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты подсчитали по регионам, сколько составит прибавка к пенсии после введения гарантированного пенсионного продукта. Больше всего повезёт москвичам — им добавят к пенсии 32,7 тыс. рублей. В среднем же прибавка составит 16,5 тыс. рублей. На Сахалине пенсионеры смогут получать до 30 тыс. рублей.
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