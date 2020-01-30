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Российские власти рассматривают вариант распространения программы софинансирования на новую пенсионную систему, известную как «гарантированный пенсионный план» (ГПП). Пока обсуждение идёт на уровне идеи.

В случае если она будет поддержана, то программа коснётся только россиян, начинающих трудовую деятельность. Об этом сообщает газета «Коммерсант».

Эксперты считают, что привлечь молодёжь к ГПП вряд ли получится, поскольку новации, связанные с пенсией, интересны главным образом людям старшего возраста.

Программа софинансирования пенсионных накоплений, работающая с 2008 года, позволяла гражданам России выплачивать взносы, которые государство затем удваивало.

Ранее NEWS.ru сообщал, что эксперты подсчитали по регионам, сколько составит прибавка к пенсии после введения гарантированного пенсионного продукта. Больше всего повезёт москвичам — им добавят к пенсии 32,7 тыс. рублей. В среднем же прибавка составит 16,5 тыс. рублей. На Сахалине пенсионеры смогут получать до 30 тыс. рублей.