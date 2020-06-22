Власти отказали «Победе» в субсидиях

Росавиация отклонила заявку лоукостера «Победа» на получение государственных субсидий. Авиакомпания просила поддержки из-за падения пассажиропотока.
До приостановки полётов организация успела перевезти больше тысячи пассажиров,
По данным собеседника журналистов, основанием для отказа стала подача в Росавиацию недостоверной информации. Также причиной для отклонения заявки могло стать несоответствие одному из критериев: компания не должна находится в процессе реорганизации, иметь просроченные задолженности перед бюджетом, быть иностранным юрлицом, а также должна согласиться на контроль соблюдения порядка, целей и условий предоставления субсидий.
В «Победе» отказались комментировать эту информацию. Журналистам также не удалось получить комментарий в Росавиации.
Ранее правительство РФ выделило Росавиации 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии. Размер субсидии будет рассчитываться исходя из ставки в 195,4 рубля за одного потерянного пассажира. Получить их смогут только аэропорты, юрлица которых зарегистрированы в России. Компании с иностранным участием смогут рассчитывать на помощь, если доля юрлиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях или офшорных зонах, не превышает 50%. Так, в качестве компенсации снижения доходов во время пандемии коронавируса аэропорт Внуково получит от государства порядка 1 млрд рублей, писал NEWS.ru.
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