Власти отказали «Победе» в субсидиях

https://static.news.ru/photo/198549ee-b48d-11ea-af0f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Росавиация отклонила заявку лоукостера «Победа» на получение государственных субсидий. Авиакомпания просила поддержки из-за падения пассажиропотока.

До приостановки полётов организация успела перевезти больше тысячи пассажиров, передаёт ТАСС со ссылкой на источники. Таким образом «Победа» оказалась единственной крупной компанией, не получившей субсидии.

По данным собеседника журналистов, основанием для отказа стала подача в Росавиацию недостоверной информации. Также причиной для отклонения заявки могло стать несоответствие одному из критериев: компания не должна находится в процессе реорганизации, иметь просроченные задолженности перед бюджетом, быть иностранным юрлицом, а также должна согласиться на контроль соблюдения порядка, целей и условий предоставления субсидий.

В «Победе» отказались комментировать эту информацию. Журналистам также не удалось получить комментарий в Росавиации.

Ранее правительство РФ выделило Росавиации 23,4 млрд рублей для предоставления в 2020 году субсидий российским авиакомпаниям, пострадавшим из-за пандемии. Размер субсидии будет рассчитываться исходя из ставки в 195,4 рубля за одного потерянного пассажира. Получить их смогут только аэропорты, юрлица которых зарегистрированы в России. Компании с иностранным участием смогут рассчитывать на помощь, если доля юрлиц, зарегистрированных в низконалоговых юрисдикциях или офшорных зонах, не превышает 50%. Так, в качестве компенсации снижения доходов во время пандемии коронавируса аэропорт Внуково получит от государства порядка 1 млрд рублей, писал NEWS.ru.