Власти Крыма получат новые полномочия

Правительство России одобрило передачу властям Крыма и Севастополя полномочий по регулированию деятельности свободных экономических зон. Об этом говорится на сайте правительства России.
Теперь власти Крыма и Севастополя смогут самостоятельно утверждать состав экспертного совета по вопросам свободной экономической зоны, перечень видов деятельности, которая запрещена для участников свободной экономической зоны, а также положения, предусматривающие увеличение минимального объёма капитальных вложений для реализации инвестиционных проектов.
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Ранее сообщалось, что Крым начал продавать в шесть раз больше своих товаров за границу: объёмы экспорта превысили $31 млн.