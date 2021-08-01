Власти Крыма получат новые полномочия

Правительство России одобрило передачу властям Крыма и Севастополя полномочий по регулированию деятельности свободных экономических зон. Об этом говорится на сайте правительства России.

Теперь власти Крыма и Севастополя смогут самостоятельно утверждать состав экспертного совета по вопросам свободной экономической зоны, перечень видов деятельности, которая запрещена для участников свободной экономической зоны, а также положения, предусматривающие увеличение минимального объёма капитальных вложений для реализации инвестиционных проектов.

Также одобрено выделение средств для реконструкции тоннельного водовода Южного берега Крыма и капитального ремонта водовода в Симферопольском районе — в рамках целевой программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя до 2025 года».

Ранее сообщалось, что Крым начал продавать в шесть раз больше своих товаров за границу: объёмы экспорта превысили $31 млн.