ВЭФ: пандемия угрожает переходу к альтернативным источникам энергии

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) уверены, что пандемия коронавируса ставит под угрозу глобальный переход к альтернативным источникам энергии.
Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации. Согласно ему, распространение заболевания в мире нарушило работу энергетического сектора экономики.
Продолжающаяся пандемия COVID-19 приостановила рутинное ведение бизнеса, создав цепочку событий, которая нарушила работу всех секторов экономики, включая энергетику, — говорится в документе.
Эксперты отмечают, что конкурентоспособность возобновляемых источников энергии снижается перед традиционными из-за падения спроса на энергоносители,
Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные всего мира давно пытаются найти эффективный способ получения водородного топлива из воды. Специалисты из Университета Райса в Техасе создали устройство, работающее на солнечной энергии, которое способно выполнить эту задачу.
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