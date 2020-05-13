ВЭФ: пандемия угрожает переходу к альтернативным источникам энергии

https://static.news.ru/photo/30a09456-950e-11ea-8045-fa163e074e61_660.jpg Фото: Carsten Rehder/Global Look Press

Эксперты Всемирного экономического форума (ВЭФ) уверены, что пандемия коронавируса ставит под угрозу глобальный переход к альтернативным источникам энергии.

Об этом говорится в докладе, опубликованном на сайте организации. Согласно ему, распространение заболевания в мире нарушило работу энергетического сектора экономики.

Продолжающаяся пандемия COVID-19 приостановила рутинное ведение бизнеса, создав цепочку событий, которая нарушила работу всех секторов экономики, включая энергетику, — говорится в документе.

Эксперты отмечают, что конкурентоспособность возобновляемых источников энергии снижается перед традиционными из-за падения спроса на энергоносители, передаёт ТАСС.

Ранее NEWS.ru писал о том, что учёные всего мира давно пытаются найти эффективный способ получения водородного топлива из воды. Специалисты из Университета Райса в Техасе создали устройство, работающее на солнечной энергии, которое способно выполнить эту задачу.