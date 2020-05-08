Учёные создали устройство для производства топлива из воды

Учёные всего мира давно пытаются найти эффективный способ получения водородного топлива из воды. Специалисты из Университета Райса в Техасе создали устройство, работающее на солнечной энергии, которое способно выполнить эту задачу.
Как
После попадания устройства в воду в нём под воздействием солнечного света происходит химическая реакция, приводящая к выработке водородного топлива. Создатели утверждают, что в перспективе их изобретение сможет накапливать солнечную энергию и работать в те моменты, когда его не достигают солнечные лучи. Также учёные работают над тем, чтобы устройство смогло работать на произведённом им самим топливе.
Минусом новинки является её дороговизна, так как перовскит — редкий и очень ценный материал. Если учёным удастся найти ему альтернативу, устройство можно будет адаптировать к массовому производству.
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