Учёные создали устройство для производства топлива из воды

https://static.news.ru/photo/34275502-91f2-11ea-8b7f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные всего мира давно пытаются найти эффективный способ получения водородного топлива из воды. Специалисты из Университета Райса в Техасе создали устройство, работающее на солнечной энергии, которое способно выполнить эту задачу.

Как сообщает Science Alert, создатели устройства утверждают, что его достаточно бросить в воду для производства топлива, при этом не генерируется никаких вредных выбросов. Эффект достигается за счёт использования редкого минерала перовскита, из которого сделаны солнечные панели.

После попадания устройства в воду в нём под воздействием солнечного света происходит химическая реакция, приводящая к выработке водородного топлива. Создатели утверждают, что в перспективе их изобретение сможет накапливать солнечную энергию и работать в те моменты, когда его не достигают солнечные лучи. Также учёные работают над тем, чтобы устройство смогло работать на произведённом им самим топливе.

Минусом новинки является её дороговизна, так как перовскит — редкий и очень ценный материал. Если учёным удастся найти ему альтернативу, устройство можно будет адаптировать к массовому производству.

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