«Ведомости»: Россия резко нарастила объёмы «секретного экспорта»

За первое полугодие Россия увеличила объёмы так называемого секретного экспорта (группы товаров, которые таможня скрывает за «секретными кодами» SS, SSSS и т. д.) на 61%. Общая прибыль по вывозу из страны подобных товаров составила $27 млрд, сообщает издание «Ведомости» со ссылкой на данные Федеральной таможенной службы (ФТС).

Отмечается, что под данную категорию товаров подпадают , в частности, самолёты, оружие, боеприпасы и другая скрытая в таможенной статистике оборонная продукция. Они принесли российскому бюджету с начала текущего года в общей сложности $4,7 млрд.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года эти показатели выросли на 31% (в 2020-м прибыль составила $3,6 млрд). Большая часть (почти три четверти) всего засекреченного экспорта России приходится на поставки газа в страны Европейского союза.

Крупнейшими странами — получателями российского оборонного экспорта в этом году оказались Чехия ($683 млн), Алжир ($603 млн) и Китай ($488 млн). При этом у европейского государства оказался самый значительный рост импорта секретной продукции РФ — почти в шесть раз.

Ранее в российской таможне заявили о выходе товарооборота на докризисный уровень. Так, за первое полугодие объёмы товарооборота России в денежном выражении составили $340 млрд, что на 27% больше показателей за 2020 год. При этом уже к концу 2021-го РФ, по словам главы ФТС Владимира Булавина, сможет выйти по этим показателям на докризисный уровень.