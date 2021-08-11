В российской таможне заявили о выходе товарооборота на докризисный уровень

За первое полугодие объёмы товарооборота России в денежном выражении составили $340 млрд, что на 27% больше показателей за 2020 год. Уже к концу 2021-го РФ сможет выйти по этим показателям на докризисный уровень. Слова руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Владимира Булавина приводит ТАСС.

Среди закономерных факторов глава ФТС выделил рост автомобильного импорта, а также ввозимых в страну механизмов, технологических компонентов и пластмассовых изделий. По словам Булавина, российская экономика в последнее время начала восстанавливаться от последствий коронавирусного кризиса и может выйти к концу года на показатели 2019-го.

В качестве ключевых партнёров России по взаимной торговле руководитель ФТС выделил Китай (первое место по товарообороту), а также Германию, Голландию, Белоруссию и США.

Булавин также подчеркнул, что ФТС перечислила в федеральный бюджет РФ на 28% больше денежных средств, чем изначально планировалось. За шесть месяцев ведомство направило в госказну 2,96 трлн рублей, что на 652 млрд выше прогнозного задания.

Ранее экономический обозреватель Семён Новопрудский опроверг прогноз о необратимом для России ущербе, вызванном коронавирусным кризисом.

В частности, он отметил, что экономический спад в стране, как и других развивающихся государствах, длился значительно меньше, чем у ведущих финансовых держав. Эксперт связал этот фактор со значительно меньшей долей малого и среднего бизнеса в российском ВВП по сравнению с европейскими странами и США.